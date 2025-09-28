Директория на компаниите
Qualtrics
Qualtrics Software Test Engineer Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Software Test Engineer in United States в Qualtrics възлиза на $136K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Общо годишно
$136K
Ниво
L4
Основна
$124K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$12K
Години в компанията
2 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Qualtrics?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Qualtrics in United States میں jobFamilies.Software Test Engineer کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $207,800 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Qualtrics میں jobFamilies.Software Test Engineer کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $136,000 ہے۔

