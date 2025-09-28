Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in United States в Qualtrics варира от $342K на year за Associate Manager до $382K на year за Senior Director of Engineering. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $415K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)