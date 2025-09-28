Директория на компаниите
Qualtrics
Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in United States в Qualtrics варира от $342K на year за Associate Manager до $382K на year за Senior Director of Engineering. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $415K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Виж 2 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

El paquete salarial más alto reportado para un Мениджър софтуерно инженерство en Qualtrics in United States tiene una compensación total anual de $648,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Мениджър софтуерно инженерство in United States es $345,138.

