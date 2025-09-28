Директория на компаниите
Qualtrics
Qualtrics Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Qualtrics варира от $159K на year за L3 до $510K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $202K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
Software Engineer I(Начално ниво)
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
Software Engineer II
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
Software Engineer III
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
Software Engineer IV
$362K
$208K
$131K
$23.3K
Виж 2 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Qualtrics in United States е с годишно общо възнаграждение от $510,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Qualtrics за позицията Софтуерен инженер in United States е $196,000.

