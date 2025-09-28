Директория на компаниите
Qualtrics
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър продуктов дизайн

  • Всички заплати в Мениджър продуктов дизайн

Qualtrics Мениджър продуктов дизайн Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър продуктов дизайн in United States в Qualtrics варира от $287K до $410K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средно общо възнаграждение

$329K - $386K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$287K$329K$386K$410K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Мениджър продуктов дизайн заявки в Qualtrics за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър продуктов дизайн оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Мениджър продуктов дизайн at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $410,085. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Мениджър продуктов дизайн role in United States is $287,410.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Qualtrics

Свързани компании

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси