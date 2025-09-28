Директория на компаниите
Qualtrics
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Операции с персонал

  • Всички заплати в Операции с персонал

Qualtrics Операции с персонал Заплати

Средното общо възнаграждение за Операции с персонал в Qualtrics варира от A$144K до A$205K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средно общо възнаграждение

A$165K - A$193K
Australia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
A$144KA$165KA$193KA$205K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Операции с персонал заявки в Qualtrics за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

A$249K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от A$47 хил.+ (понякога A$470 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Операции с персонал оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Операции с персонал ve společnosti Qualtrics představuje roční celkovou odměnu A$205,024. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Qualtrics pro pozici Операции с персонал je A$143,692.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Qualtrics

Свързани компании

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси