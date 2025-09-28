Директория на компаниите
Qualtrics
Qualtrics Мениджър бизнес операции Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър бизнес операции в Qualtrics варира от MX$1.07M до MX$1.45M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средно общо възнаграждение

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

MX$3.1M

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Най-високоплатеният пакет за Мениджър бизнес операции в Qualtrics е с годишно общо възнаграждение от MXMX$28,148,574. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Qualtrics за позицията Мениджър бизнес операции е MXMX$20,626,107.

