Директория на компаниите
Qualia
Работите тук? Заявете вашата компания

Qualia Заплати

Заплатата в Qualia варира от $55,275 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $256,959 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Qualia. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $170K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $200K
Клиентско обслужване
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Специалист по данни
$118K
Маркетинг
$102K
Рекрутър
Median $155K
Продажби
$85.4K
Мениджър софтуерно инженерство
$257K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Qualia, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Qualia، Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $256,959 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Qualia برابر $136,300 است.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Qualia

Свързани компании

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси