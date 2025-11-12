Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualcomm. Последна актуализация: 11/12/2025
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Qualcomm, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (16.65% полугодишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (16.65% полугодишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Qualcomm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)