Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualcomm. Последна актуализация: 11/12/2025

Don't get lowballed

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Qualcomm, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (16.65% полугодишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (16.65% полугодишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualcomm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Тестов инженер в Qualcomm in United States е с годишно общо възнаграждение от $260,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Qualcomm за позицията Тестов инженер in United States е $260,000.

