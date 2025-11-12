Възнаграждението за Инженер по вградени хардуерни системи in United States в Qualcomm варира от $149K на year за Hardware Engineer до $453K на year за Principal Hardware Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $300K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualcomm. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$149K
$123K
$17.4K
$9K
Senior Hardware Engineer
$186K
$131K
$37.5K
$17.5K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Qualcomm, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (16.65% полугодишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (16.65% полугодишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Qualcomm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)