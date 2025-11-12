Директория на компаниите
Qualcomm
  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • ASIC инженер

  • Taiwan

Qualcomm ASIC инженер Заплати в Taiwan

Възнаграждението за ASIC инженер in Taiwan в Qualcomm варира от NT$1.63M на year за Hardware Engineer до NT$4.32M на year за Staff Hardware Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Taiwan възлiza на NT$1.85M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualcomm. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Qualcomm, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (16.65% полугодишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (16.65% полугодишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualcomm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за ASIC инженер в Qualcomm in Taiwan е с годишно общо възнаграждение от NT$5,657,971. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Qualcomm за позицията ASIC инженер in Taiwan е NT$3,400,560.

