Възнаграждението за ASIC инженер in Taiwan в Qualcomm варира от NT$1.63M на year за Hardware Engineer до NT$4.32M на year за Staff Hardware Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Taiwan възлiza на NT$1.85M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualcomm. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.8K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$307K
NT$76.3K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Qualcomm, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (16.65% полугодишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (16.65% полугодишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Qualcomm, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)