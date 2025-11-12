Директория на компаниите
Qorvo
Qorvo Инженер по радиочестоти Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Инженер по радиочестоти in San Francisco Bay Area в Qorvo възлиза на $205K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qorvo. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна заплата
company icon
Qorvo
Hardware Engineer
San Jose, CA
Общо годишно
$205K
Ниво
Sr. Engineer
Основна
$150K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$15K
Години в компанията
3 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Qorvo?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по радиочестоти в Qorvo in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $250,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Qorvo за позицията Инженер по радиочестоти in San Francisco Bay Area е $223,000.

