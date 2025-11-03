Директория на компаниите
Qlik
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

Qlik Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in United States в Qlik възлиза на $260K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qlik. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
company icon
Qlik
Product Manager
Boston, MA
Общо годишно
$260K
Ниво
L8
Основна
$220K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$40K
Години в компанията
5 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Qlik?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Qlik in United States е с годишно общо възнаграждение от $461,375. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Qlik за позицията Продуктов мениджър in United States е $261,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Qlik

Свързани компании

  • Axway
  • Acquia
  • Vestmark
  • Daugherty Business Solutions
  • Bloomerang
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси