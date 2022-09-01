Директория на компаниите
QHR Health
QHR Health Заплати

Медианната заплата на QHR Health е $88,935 за Софтуерен инженер . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на QHR Health. Последно актуализирано: 11/29/2025

Софтуерен инженер
Median $88.9K

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в QHR Health е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $88,935. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в QHR Health е $88,935.

