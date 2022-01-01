Директория на компаниите
QAD
QAD Заплати

Заплатата в QAD варира от $10,961 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $127,251 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на QAD. Последно актуализирано: 9/3/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $11K
Продуктов мениджър
$65.6K
Продажби
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Мениджър софтуерно инженерство
$62.3K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в QAD е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $127,251. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в QAD е $63,944.

