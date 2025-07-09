Директория на компаниите
Purdue University Заплати

Заплатата в Purdue University варира от $19,900 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $132,335 за Цялостни възнаграждения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Purdue University. Последно актуализирано: 9/17/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $72K

Рисърч сайънтист

Химичен инженер
Median $70K

Рисърч инженер

Механичен инженер
Median $30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Административен асистент
$19.9K
Специалист по данни
$119K
Електроинженер
$34.3K
Графичен дизайнер
$41.4K
Хардуерен инженер
$29.9K
Човешки ресурси
$47.8K
Информационен технолог (ИТ)
$39K
Проектен мениджър
$77.6K
Цялостни възнаграждения
$132K
Доверие и сигурност
$98K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Purdue University je Цялостни възнаграждения at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $132,335. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Purdue University je $41,392.

