PT Pertamina
PT Pertamina Заплати

Заплатата в PT Pertamina варира от $2,731 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $9,766 за Механичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на PT Pertamina. Последно актуализирано: 10/24/2025

Графичен дизайнер
$9.7K
Механичен инженер
$9.8K
Проектен мениджър
$2.7K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в PT Pertamina е Механичен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $9,766. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PT Pertamina е $9,660.

