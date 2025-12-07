Директория на компаниите
PSP Investments
Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in Canada в PSP Investments варира от CA$106K до CA$145K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PSP Investments. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$83.6K - $99.3K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$77.2K$83.6K$99.3K$106K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в PSP Investments?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в PSP Investments in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$145,444. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PSP Investments за позицията Човешки ресурси in Canada е CA$106,237.

Други ресурси

