Proxy Заплати

Заплатата в Proxy варира от $100,500 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $184,075 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Proxy. Последно актуализирано: 11/28/2025

Продуктов мениджър
$184K
Софтуерен инженер
$101K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Proxy е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $184,075. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Proxy е $142,288.

