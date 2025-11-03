Директория на компаниите
Provi
Медианният пакет за възнаграждение на Продажби in United States в Provi възлиза на $110K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Provi. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
company icon
Provi
Account Manager
Chicago, IL
Общо годишно
$110K
Ниво
-
Основна
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Години в компанията
0 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Provi?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Provi in United States е с годишно общо възнаграждение от $111,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Provi за позицията Продажби in United States е $90,000.

