Директория на компаниите
Proton
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

Proton Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Proton. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 1 още Мениджър на софтуерно инженерство заявки в Proton за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Proton, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Proton in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 198,260. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Proton за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Switzerland е CHF 145,277.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Proton

Свързани компании

  • Spotify
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Square
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси