Proton Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Spain в Proton възлиза на €72.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Proton. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата Proton Software Engineer Barcelona, CT, Spain Общо годишно €72.2K Ниво L2C Основна €72.2K Stock (/yr) €0 Бонус €0 Години в компанията 0-1 Години Години опит 5-10 Години

+ €50.8K + €78K + €17.5K + €30.7K + €19.3K

Последни подадени заплати

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Proton, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Proton ?

