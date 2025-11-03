Директория на компаниите
Proton
Proton Продуктов дизайнер Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Proton. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.6K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Proton, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Proton in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 48,093. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Proton за позицията Продуктов дизайнер in Switzerland е CHF 33,874.

