Средното общо възнаграждение за Маркетинг in France в Proton варира от €75.6K до €107K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Proton. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение

€85.9K - €102K
France
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€75.6K€85.9K€102K€107K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Proton, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в Proton in France е с годишно общо възнаграждение от €107,356. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Proton за позицията Маркетинг in France е €75,616.

