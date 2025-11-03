Директория на компаниите
Proton
Proton Обслужване на клиенти Заплати

Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in North Macedonia в Proton варира от MKD 482K до MKD 658K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Proton. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Proton, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в Proton in North Macedonia е с годишно общо възнаграждение от MKD 657,945. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Proton за позицията Обслужване на клиенти in North Macedonia е MKD 482,115.

