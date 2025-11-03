Proton Обслужване на клиенти Заплати

Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in North Macedonia в Proton варира от MKD 482K до MKD 658K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Proton. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение MKD 516K - MKD 624K North Macedonia Обичаен диапазон Възможен диапазон MKD 482K MKD 516K MKD 624K MKD 658K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Proton, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Proton ?

