Properly Заплати

Диапазонът на заплатите на Properly варира от $66,607 в общо възнаграждение годишно за Ръководител бизнес операции в долния край до $150,750 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Properly. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Ръководител бизнес операции
$66.6K
Експерт по данни
$107K
Софтуерен инженер
Median $100K

Ръководител софтуерно инженерство
$151K
Rolul cel mai bine plătit raportat la Properly este Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $150,750. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Properly este $103,545.

