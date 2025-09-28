Възнаграждението за Продуктов мениджър in Poland в Procter & Gamble варира от PLN 346K на year за B2 до PLN 407K на year за B3. Медианният year пакет за възнаграждение in Poland възлiza на PLN 331K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Procter & Gamble. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
