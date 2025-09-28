Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Procter & Gamble възлiza на $93.5K на year за B1. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $107K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Procter & Gamble. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
B1
$93.5K
$93.5K
$0
$0
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
