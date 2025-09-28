Възнаграждението за Механичен инженер in United States в Procter & Gamble варира от $101K на year за B1 до $188K на year за B3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $102K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Procter & Gamble. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
