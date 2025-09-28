Възнаграждението за Маркетинг in United States в Procter & Gamble варира от $90K на year за B1 до $184K на year за B3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $135K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Procter & Gamble. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
