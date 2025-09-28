Възнаграждението за Специалист по данни in United States в Procter & Gamble варира от $133K на year за B1 до $245K на year за B3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $148K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Procter & Gamble. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
