Procter & Gamble
  • Заплати
  • Аналитик данни

  • Всички заплати в Аналитик данни

Procter & Gamble Аналитик данни Заплати

Възнаграждението за Аналитик данни in United States в Procter & Gamble варира от $112K на year за B1 до $130K на year за B2. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $105K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Procter & Gamble. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в Procter & Gamble?

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Аналитик данни at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $169,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Аналитик данни role in United States is $100,000.

Други ресурси