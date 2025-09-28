Директория на компаниите
Printify
Printify Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Netherlands в Printify възлиза на €83.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Printify. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Printify
Growth Product Manager
Amsterdam, NH, Netherlands
Общо годишно
€83.3K
Ниво
-
Основна
€80.8K
Stock (/yr)
€2.5K
Бонус
€0
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Printify?

€142K

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Printify in Netherlands е с годишно общо възнаграждение от €191,459. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Printify за позицията Продуктов мениджър in Netherlands е €79,058.

