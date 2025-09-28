Директория на компаниите
PriceHubble
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

PriceHubble Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Switzerland в PriceHubble възлиза на CHF 68.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PriceHubble. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Общо годишно
CHF 68.5K
Ниво
Senior
Основна
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 0
Години в компанията
3 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в PriceHubble?

CHF 134K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в PriceHubble in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 69,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PriceHubble за позицията Софтуерен инженер in Switzerland е CHF 68,505.

Други ресурси