Premier Мениджър софтуерно инженерство Заплати в Charlotte, NC Greater Area

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Charlotte, NC Greater Area в Premier възлиза на $214K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Premier. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Общо годишно
$214K
Ниво
-
Основна
$190K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$23.5K
Години в компанията
6 Години
Години опит
20 Години
Какви са кариерните нива в Premier?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Мениджър софтуерно инженерство at Premier in Charlotte, NC Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premier for the Мениджър софтуерно инженерство role in Charlotte, NC Greater Area is $210,000.

Други ресурси