Директория на компаниите
Praetorian
Работите тук? Заявете вашата компания

Praetorian Заплати

Заплатата в Praetorian варира от $122,000 общо възнаграждение годишно за Аналитик по киберсигурност в долния край до $175,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Praetorian. Последно актуализирано: 9/17/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Аналитик по киберсигурност
Median $122K
Софтуерен инженер
Median $175K
Човешки ресурси
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Praetorian е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $175,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Praetorian е $129,350.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Praetorian

Свързани компании

  • Dropbox
  • Coinbase
  • Roblox
  • Intuit
  • Square
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси