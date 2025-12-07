Директория на компаниите
Potters Industries
Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in Hong Kong (SAR) в Potters Industries варира от HK$450K до HK$629K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Potters Industries. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Potters Industries?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Potters Industries in Hong Kong (SAR) е с годишно общо възнаграждение от HK$628,716. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Potters Industries за позицията Архитект на решения in Hong Kong (SAR) е HK$449,857.

