Pomelo
Pomelo Заплати

Заплатата в Pomelo варира от $15,501 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $54,000 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Pomelo. Последно актуализирано: 10/20/2025

Софтуерен инженер
Median $31.2K
Бизнес аналитик
$15.5K
Продуктов дизайнер
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Pomelo е Продуктов дизайнер с годишно общо възнаграждение от $54,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pomelo е $31,200.

