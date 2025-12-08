Директория на компаниите
Polar
Polar Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Sweden в Polar варира от SEK 648K до SEK 887K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Polar. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$73.7K - $87.5K
Sweden
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$68.1K$73.7K$87.5K$93.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Polar in Sweden е с годишно общо възнаграждение от SEK 887,493. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Polar за позицията Софтуерен инженер in Sweden е SEK 648,255.

