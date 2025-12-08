Директория на компаниите
Polar Analytics
Polar Analytics Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in France в Polar Analytics варира от €54.9K до €76.7K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Polar Analytics. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$68.6K - $83K
France
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$63.2K$68.6K$83K$88.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Polar Analytics?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Polar Analytics in France е с годишно общо възнаграждение от €76,711. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Polar Analytics за позицията Продуктов мениджър in France е €54,888.

