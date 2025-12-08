Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Маркетинг in United States в Pokémon варира от $99.6K до $139K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Pokémon. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$108K - $131K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$99.6K$108K$131K$139K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Pokémon?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в Pokémon in United States е с годишно общо възнаграждение от $139,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pokémon за позицията Маркетинг in United States е $99,600.

