Poka Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in Canada в Poka варира от CA$65K до CA$91K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Poka. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$51.1K - $59.5K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$47.2K$51.1K$59.5K$66.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Продажби заявки в Poka за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Какви са кариерните нива в Poka?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Poka in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$91,011. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Poka за позицията Продажби in Canada е CA$65,008.

Други ресурси

