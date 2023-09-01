Директория на компаниите
Pocket FM
Pocket FM Заплати

Заплатата в Pocket FM варира от $7,801 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $99,858 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Pocket FM. Последно актуализирано: 11/29/2025

Софтуерен инженер
Median $24.5K

Backend софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $41.2K
Бизнес анализатор
$7.8K

Продуктов дизайнер
$23.1K
Програмен мениджър
$38.4K
Мениджър на софтуерно инженерство
$99.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Pocket FM е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $99,858. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pocket FM е $31,431.

Други ресурси

