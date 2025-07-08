Директория на компаниите
PNM Resources
PNM Resources Заплати

Заплатата в PNM Resources варира от $46,976 общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $79,600 за Механичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на PNM Resources. Последно актуализирано: 11/27/2025

Хардуерен инженер
$47K
Механичен инженер
$79.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в PNM Resources е Механичен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $79,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PNM Resources е $63,288.

Други ресурси

