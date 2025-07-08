PNM Resources Заплати

Заплатата в PNM Resources варира от $46,976 общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $79,600 за Механичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на PNM Resources. Последно актуализирано: 11/27/2025
