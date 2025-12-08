Директория на компаниите
PNC
PNC УИкс изследовател Заплати

Средното общо възнаграждение за УИкс изследовател in United States в PNC варира от $54K до $75.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$58.5K - $70.9K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$54K$58.5K$70.9K$75.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в PNC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за УИкс изследовател в PNC in United States е с годишно общо възнаграждение от $75,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PNC за позицията УИкс изследовател in United States е $53,950.

Други ресурси

