Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в PNC варира от $76K на year за C1 до $146K на year за C4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $86.3K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
$76K
$73.5K
$909
$1.6K
C2
$90.8K
$90.1K
$0
$703
C3
$97.5K
$95.7K
$0
$1.9K
C4
$146K
$135K
$4.2K
$6.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
