Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в PNC варира от $76K на year за C1 до $146K на year за C4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $86.3K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025

C1
Associate Software Engineer(Начално ниво)
$76K
$73.5K
$909
$1.6K
C2
Software Engineer
$90.8K
$90.1K
$0
$703
C3
Senior Software Engineer
$97.5K
$95.7K
$0
$1.9K
C4
Principal Software Engineer
$146K
$135K
$4.2K
$6.8K
Какви са кариерните нива в PNC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в PNC in United States е с годишно общо възнаграждение от $145,847. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PNC за позицията Софтуерен инженер in United States е $85,800.

