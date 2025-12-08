Директория на компаниите
PNC
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

PNC Продажби Заплати

Възнаграждението за Продажби in United States в PNC варира от $149K на year за C2 до $111K на year за C3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $70K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$147K
$70K
$1.5K
$75K
C3
$79K
$65.7K
$6.7K
$6.7K
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси
Какви са кариерните нива в PNC?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в PNC in United States е с годишно общо възнаграждение от $260,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PNC за позицията Продажби in United States е $50,400.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за PNC

Свързани компании

  • Merrill Lynch
  • Raymond James
  • Ameriprise Financial
  • AIG
  • Truist
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.