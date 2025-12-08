Възнаграждението за Продажби in United States в PNC варира от $149K на year за C2 до $111K на year за C3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $70K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$147K
$70K
$1.5K
$75K
C3
$79K
$65.7K
$6.7K
$6.7K
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.