Средното общо възнаграждение за Агент по недвижими имоти in United States в PNC варира от $98.3K до $135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$106K - $126K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$98.3K$106K$126K$135K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в PNC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Агент по недвижими имоти в PNC in United States е с годишно общо възнаграждение от $134,550. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PNC за позицията Агент по недвижими имоти in United States е $98,280.

