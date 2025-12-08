Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в PNC варира от $81.3K на year за C1 до $149K на year за C5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $105K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
$81.3K
$80K
$0
$1.3K
C2
$95.3K
$92.7K
$0
$2.7K
C3
$101K
$95.6K
$0
$5.1K
C4
$117K
$112K
$0
$5.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
