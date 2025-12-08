Директория на компаниите
PNC
PNC Продуктов дизайнер Заплати

Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в PNC възлiza на $155K на year за C4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $123K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
Principal Product Designer
$155K
$143K
$7.5K
$5K
Виж 3 още нива
Последни подадени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в PNC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в PNC in United States е с годишно общо възнаграждение от $188,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PNC за позицията Продуктов дизайнер in United States е $110,000.

Други ресурси

